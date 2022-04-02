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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 24 годину 1 квітня

Сьогодні 01:50 169 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 24 годину 1 квітня

Джерело - Чемпіон.

Триває тридцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Завдає систематичних ракетних та авіаційних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури і житлових кварталах населених пунктів.

Підрозділи ворога, з метою створення наступальних угруповань, продовжують перегрупування військ.

З району Чорнобиля до населених пунктів, що розташовані на території республіки білорусь виводяться окремі підрозділи 5-ї, 29-ї та 35-ї загальновійськових армій Східного військового округу та 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, ймовірно, з подальшим переміщенням до Бєлгородської області.

За наявною інформацією, до залізничної станції Долбіно (Бєлгородська область) прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала.

На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії, 37-ї окремої мотострілецької бригади та 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії. Наступальних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на веденні оборони окремих рубежів з метою прикриття відведення військ на територію республіки білорусь. Здійснює мінування районів місцевості та техніки, яка не підлягає евакуації, руйнування об’єктів інфраструктури для затримки просування наших військ.

За наявними даними, підрозділи збройних сил російської федерації, які відводяться до білорусі зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника у районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля та Волоховщина.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на прикритті відведення військ на територію російської федерації та стримувані наступальних дій Сил оборони.

На Чернігівському напрямку продовжує блокування Чернігова та завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та позиціях підрозділів Збройних Сил України.

З метою нарощування угруповання військ, з населеного пункту Валуйки (Бєлгородська область) у район Піски (Харківська обл.) переміщено підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, імовірно, з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює перегрупування військ та артилерійські обстріли житлових кварталів. Проводить повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України із застосуванням БПЛА.

На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, здійснюють перегрупування військ з метою створення наступального угруповання.

На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на більшості напрямків. Наносить авіаційні удари по підрозділах наших військ у районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар’їнка, Сєверодонецьк. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне. Здійснює вогневе ураження та штурмові дії з метою встановлення контролю над містом Маріуполь. Розпочав наступальні дії у напрямках Велика Новосілка та Роздольне. Був зупинений на обох напрямках.

На Південнобузькому напрямку суттєвих змін в положенні та переміщенні підрозділів противника не зафіксовано.

Разом до перемоги! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!

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