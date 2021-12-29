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Сафіуллін пояснив чому хотів, щоб Апайчев став головним тренером збірної України

Сьогодні 20:49 141 0
Функціонер - про свій вибір кандидатури
Сафіуллін пояснив чому хотів, щоб Апайчев став головним тренером збірної України
#Сафіуллін

Джерело - sport.segodnya.ua.

Равіль Сафіуллін запропонував кандидатуру Олександра Апайчева на посаду головного тренера збірної України як досвідченого фахівця.

Про це заявив функціонер.

"Апайчев уже працював головним тренером збірної, але після Олімпіади-2012 на тлі корупційного скандалу у федерації написав заяву. І я, будучи тоді міністром, підписав її. Олександр Валентинович сьогодні працює в Таїланді, але після мого обрання ми почали спілкуватися. І тепер на виборах головного тренера я зупинився на його кандидатурі, оскільки був упевнений, що він може зупинити падіння цього виду спорту і підняти результати збірної на високий рівень. Ви навіть не уявляєте, яку він мені аналітику присилав - детально розбирав кожну дисципліну. Які в нас результати були, які є. Де ріст, чому падіння. Хто у резерві", - зазначив Сафіуллін.

А ось комісія ФЛАУ на чолі з першим віцепрезидентом організації Оленою Говоровою підтримала Михайла Хмеля, хоча спочатку її кандидатурою був Сергєєв О. А., який згодом знявся з конкурсу.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Сафіуллін подав у відставку з посади президента ФЛАУ через вибори головного тренера збірної.

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