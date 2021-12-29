Сафіуллін пояснив чому хотів, щоб Апайчев став головним тренером збірної України

Функціонер - про свій вибір кандидатури

Равіль Сафіуллін запропонував кандидатуру Олександра Апайчева на посаду головного тренера збірної України як досвідченого фахівця.

Про це заявив функціонер.

"Апайчев уже працював головним тренером збірної, але після Олімпіади-2012 на тлі корупційного скандалу у федерації написав заяву. І я, будучи тоді міністром, підписав її. Олександр Валентинович сьогодні працює в Таїланді, але після мого обрання ми почали спілкуватися. І тепер на виборах головного тренера я зупинився на його кандидатурі, оскільки був упевнений, що він може зупинити падіння цього виду спорту і підняти результати збірної на високий рівень. Ви навіть не уявляєте, яку він мені аналітику присилав - детально розбирав кожну дисципліну. Які в нас результати були, які є. Де ріст, чому падіння. Хто у резерві", - зазначив Сафіуллін.

А ось комісія ФЛАУ на чолі з першим віцепрезидентом організації Оленою Говоровою підтримала Михайла Хмеля, хоча спочатку її кандидатурою був Сергєєв О. А., який згодом знявся з конкурсу.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Сафіуллін подав у відставку з посади президента ФЛАУ через вибори головного тренера збірної.