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Зима вже тут. Київ приймає Double Triple Winter 2021

Сьогодні 11:07 117 0
Зима вже тут. Київ приймає Double Triple Winter 2021

Джерело - Чемпіон.

З 17 по 19 грудня у Києві вже втретє відбудеться Double Triple Snow Fest. Це унікальний захід, який дарує можливість сноубордистам та лижникам зі всього світу показати свою майстерність прямо у центрі Києва біля Арки Дружби народів, а глядачам поринути в атмосферу драйву. Першим спортивним партнером фестивалю виступить компанія Parimatch Ukraine.

Double Triple Snow Fest – справжній подарунок для тих, хто скучив за снігом та справжньою зимою. Тематикою цьогорічного оформлення події стане опера, що створить неймовірне поєднання краси та екстриму. В рамках заходу пройдуть змагання, на які запрошені спортсмени з 20 країн світу. Вони будуть змагатися у дисциплінах Air (трюки на трамплінах) та Jib (трюки на перилах). Загальний призовий фонд становить понад 16 тисяч євро. До речі, цього року лише у жіночому заліку виступлять спортсменки із шістьох країн.

Double Triple щоразу дивує яскравим креативом і сюрпризами. Приходь на зону розваг від Parimatch Ukraine та спробуй вдачу на інтерактивному колесі фортуни, грай в аерохокей або тримай рівновагу на балансборді. А якщо хочеш отримати подарунок, шукай зайку від Parimatch Ukraine і роби спортивні прогнози на переможців. Не зволікайте і заплануйте собі вихідні наповнені атмосферою запального зимового свята!

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