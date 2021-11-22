Україна здобула три нагороди на молодіжному чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства

Вдалий виступ українців

Україна завоювала три медалі на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства серед спортсменів до 24 років у Польщі.

Українець Максим Агарушев став чемпіоном Європи в особистій першості, у сумі він набрав 1476 очок.

Срібло завоювала чоловіча збірна в командній першості. У склад входили Агарушев і Юрій Ковальчук, а також Тарас Хіміч.

В активі команди було 4344 очок, Україна поступилася лише збірній Німеччини (4355). На третій позиції змагання завершила Угорщина (4303).

Водночас жіноча збірна України, у складі Ольги Клуннікової, Анастасії Чижової та Ірини Кубрак, взяла бронзу.