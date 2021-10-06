Джерело - Чемпiон.
Олександра Хоменець виграла бронзову медаль чемпіонату світу з боротьби у ваговій категорії до 55 кг.
У сутичці за медаль українка перемогла дворазову чемпіонку Європи, росіянку Ольгу Хорошавцеву – 10:8.
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Джерело - Чемпiон.
Олександра Хоменець виграла бронзову медаль чемпіонату світу з боротьби у ваговій категорії до 55 кг.
У сутичці за медаль українка перемогла дворазову чемпіонку Європи, росіянку Ольгу Хорошавцеву – 10:8.