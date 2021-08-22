Жан Беленюк опублікував відповіді від Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ)

Джерело - Чемпіон.

У Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) пояснили ситуацію з стрибункою з жердиною Мариною Килипко, яка залишилася на Олімпіадi-2020 без тренера.

Про це розповів олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.

Аргументуючи відсутність тренера Килипко в Токіо, генеральна директорка ФЛАУ Іоланта Хропач в офіційному листі, пояснила це тим, що на момент формування списку делегації, Килипко займала низьке (19-е) місце в рейтингу Всесвітньої легкої атлетики "Road to Tokyo".