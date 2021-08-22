Джерело - Чемпіон.
У Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) пояснили ситуацію з стрибункою з жердиною Мариною Килипко, яка залишилася на Олімпіадi-2020 без тренера.
Про це розповів олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.
Аргументуючи відсутність тренера Килипко в Токіо, генеральна директорка ФЛАУ Іоланта Хропач в офіційному листі, пояснила це тим, що на момент формування списку делегації, Килипко займала низьке (19-е) місце в рейтингу Всесвітньої легкої атлетики "Road to Tokyo".
"Мене вразило те, що на заміну тренера приїхав до олімпійського селища Віцепрезидент Федерації. Невже не можна було зробити навпаки? На період підготовки та виступу Марини Килипко забезпечити присутність її особистого тренера?", - відзначив Беленюк.