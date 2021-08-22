Джерело - Чемпіон.
Гравець збірної України Ігор Любчак незадоволений результатом першої гри на European Nations Cup PES 2021.
Про це заяявив сам кіберфутболіст у коментарі для Чемпіона.
"Незважаючи на серйозну ігрову перевагу, результатом я незадоволений. Хотілося розпочати турнір з перемоги, але в кінці гри трохи не вистачило вдачі. Відчувалася стартова напруга.
Загалом, для мене величезна честь представляти Україну на такому форумі, ще й в рідних стінах. Завдання мінімум - пробитися в плей-оф, а далі крок за кроком до перемоги", - сказав Любчак.
Нагадаємо, турнір відбувається у Кривому Розі з 22 по 24 серпня.