Гравець збірної України з кіберфутболу прокоментував нічию зі Словаччиною

Джерело - Чемпіон.

Гравець збірної України Ігор Любчак незадоволений результатом першої гри на European Nations Cup PES 2021.

Про це заяявив сам кіберфутболіст у коментарі для Чемпіона.

"Незважаючи на серйозну ігрову перевагу, результатом я незадоволений. Хотілося розпочати турнір з перемоги, але в кінці гри трохи не вистачило вдачі. Відчувалася стартова напруга.

Загалом, для мене величезна честь представляти Україну на такому форумі, ще й в рідних стінах. Завдання мінімум - пробитися в плей-оф, а далі крок за кроком до перемоги", - сказав Любчак.

Нагадаємо, турнір відбувається у Кривому Розі з 22 по 24 серпня.