 Збірна Афганістану відмовилася від участі в Паралімпіаді-2020 | Інше | Champion.com.ua
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Збірна Афганістану відмовилася від участі в Паралімпіаді-2020

Вчора 23:39 288 0
Причиною є ситуації в країні
Збірна Афганістану відмовилася від участі в Паралімпіаді-2020
#Паралімпіада, #Афганістан

Джерело - japantimes.co.jp.

Збірна Афганістану не візьме участі в Паралімпіаді Токіо-2020 з-за напруженої ситуації в країні.

Про це заявив представник міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс.

"На жаль Національний паралімпійський комітет Афганістану не братиме участі у Паралімпійських іграх Токіо-2020. Через нинішню важку ситуацію в країні закриті всі аеропорти і у них немає можливості дістатися до Токіо.

Сподіваємося, що в цей важкий час команда і офіційні особи будуть в безпеці", - заявив Спенс.

15 серпня рух Талібан оголосив про захоплення всієї території Афганістану. Президент Ашраф Гані покинув країну.

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