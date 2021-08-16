Збірна Афганістану відмовилася від участі в Паралімпіаді-2020

Джерело - japantimes.co.jp.
Збірна Афганістану не візьме участі в Паралімпіаді Токіо-2020 з-за напруженої ситуації в країні.
Про це заявив представник міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс.
"На жаль Національний паралімпійський комітет Афганістану не братиме участі у Паралімпійських іграх Токіо-2020. Через нинішню важку ситуацію в країні закриті всі аеропорти і у них немає можливості дістатися до Токіо.
Сподіваємося, що в цей важкий час команда і офіційні особи будуть в безпеці", - заявив Спенс.
15 серпня рух Талібан оголосив про захоплення всієї території Афганістану. Президент Ашраф Гані покинув країну.