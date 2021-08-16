 Горуна: Я не настільки хоробрий, як ті люди, які борються зараз за нашу країну | Єдиноборства | Champion.com.ua
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Горуна: Я не настільки хоробрий, як ті люди, які борються зараз за нашу країну

Вчора 23:56 269 0
Спортсмен вважає своїм обов’язком пояснити свої патріотичні погляди
Горуна: Я не настільки хоробрий, як ті люди, які борються зараз за нашу країну
#Горуна

Джерело - sport.24tv.ua.

Каратист Станіслав Горуна в умовах гібридної війни може принести Україні більше користі як спортовець.

Про це заявив сам спортсмен.

"Мушу визнати, що я не настільки хоробрий, як ті люди, які борються зараз за нашу країну на її східних кордонах. Можу сказати, що зараз, в умовах гібридної війни можу принести Україні більше користі як спортовець. Я і ті інші 156 олімпійців, які представляли нашу державу в Токіо. Кажу це до того, що окремі персоналії люблять відправляти нас на фронт. Чи змінило б щось суттєво там додаткових 157 душ? Натомість представляючи нашу державу на міжнародній арені, ми сприяємо підняттю її іміджу. Разом з тим, будучи військовозобов’язаним, у разі, якщо почнеться повномасштабна війна, не ховатимуся і теж буду захищати цілісність України.

А поки, після приїзду до Львова збираюся зустрітися з представниками Спілки ветеранів АТО, а також кількох волонтерських організацій. З представниками окремих націоналістичних організацій зустрічався вже в Києві. Ми поговорили і порозумілися. Вважаю своїм обов’язком пояснити їм, що маю патріотичні погляди. У своїх попередніх інтерв’ю я відкрито називав Путіна "х...лом". І мені байдуже, як це сприймуть друзі в Росії. З тими, хто цього не приймає, мені не по дорозі", - зазначив Горуна.

Раніше, Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх.

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