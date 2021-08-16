Бос автодрому Спа-Франкоршам була застрелена власним чоловіком

Чоловік пізніше покінчив життя самогубством

Джерело - Чемпіон.

Бос автодрому Спа-Франкоршам Наталі Майє була вбита власним чоловіком.

Про це повідомляє F1i.com.

Повідомляється, що інцидент стався в неділю вранці - Майє разом з другом перебувала у себе вдома, де обидва були застрелені чоловіком Майє, Францем Дюбуа. Після цього він наклав на себе руки.

Дюбуа був досить добре відомою фігурою в автоспортивному світі в Бельгії - як власник команди і засновник популярної серії VW Fun Cup series.

Наталі Майє, яка померла у віці 51 року, довгий час працювала архітектором, а в 2016 році стала директором автодрому Спа-Франкоршам, де проходить Гран-прі Бельгії Формули-1. Майє також запустила масштабний проект з модернізації легендарної траси - в тому числі в плани керівництва входило повернення в Спа етапу MotoGP вже в найближчому майбутньому.