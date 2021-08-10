Борець греко-римського стилю Жан Беленюк після здобуття золотої медалі на Олімпіаді в Токіо взяв невелику перерву у спорті.

Про це заявив сам спортсмен.

"Річ у тому, що на своїй дебютній Олімпіаді я був одним з фаворитів, тому що приїхав в статусі чемпіона світу. У Токіо, напевно, було трохи легше, оскільки був уже якийсь досвід, настрій був більш позитивним. Не знаю, через що, але це факт.

Чи буду я на тренуваннях і змаганнях? Тренуватися я буду. Упевнений, що буду підтримувати фізичну форму, тому що це необхідно для здоров'я людини після завершення спортивної кар'єри. Якщо я перестану займатися спортом взагалі, то, думаю, це дуже швидко позначитися зі знаком мінус на мені.

Що стосується змагань, то зараз я не знаю, як це коментувати. Поки беру невелику перерву, а потім буде видно", - зазначив Беленюк.