Олімпійського медаліста затримали з наркотиками на 200 млн доларів

Олімпійського медаліста засудили до 25 років ув'язнення

Срібного медаліста Олімпіади-2004 австралійця Натана Баггалі засудили на 25 років за контрабанду наркотиків.

Про це повідомляє ABC.

Баггалі, який на Олімпіаді-2004 виграв дві срібні нагороди у веслуванні на байдарках та каное, отримав 25 років ув'язнення за контрабанду наркотиків.

Натан Баггалі зі своїм братом намагався завезти до Австралії 650 кг кокаїну на суму 200 млн доларів.

Обидва брата раніше вже відбували терміни в інших справах, пов'язаних з наркотиками. Брат олімпійського медаліста Дрю Баггалі провів у в'язниці 11 з 14 останніх років.

45-річний Натан Баггалі зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення через 12 років.