У Франції затримали жінку, через яку попадали велосипедисти Тур де Франс

У Франції затримали і допитали жінку, яку підозрюють у спричиненні масового падіння головної групи учасників велоперегонів Тур де Франс-2021.

Про це повідомляє France Bleu.

Жінку, яку підозрюють у спричиненні падіння велосипедистів, затримали у середу жандарми департаменту Фіністер, що на сході Франції. Її допитали. Також у рамках розслідування були взяті свідчення близько десятка свідків інциденту.

Підозрюваній загрожує до одного року ув'язнення і 15 тис. євро штрафу.

Нагадаємо, неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс.