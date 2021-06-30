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У Франції затримали жінку, через яку попадали велосипедисти Тур де Франс

Сьогодні 19:58 141 0
У Франції затримали жінку, через яку попадали велосипедисти Тур де Франс

Джерело - ukrinform.ua.

У Франції затримали і допитали жінку, яку підозрюють у спричиненні масового падіння головної групи учасників велоперегонів Тур де Франс-2021.

Про це повідомляє France Bleu.

Жінку, яку підозрюють у спричиненні падіння велосипедистів, затримали у середу жандарми департаменту Фіністер, що на сході Франції. Її допитали. Також у рамках розслідування були взяті свідчення близько десятка свідків інциденту.

Підозрюваній загрожує до одного року ув'язнення і 15 тис. євро штрафу.

Нагадаємо, неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс.

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