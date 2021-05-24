Помер колишній президент ФІА Макс Мослі

Про це повідомив екскерівник Формули-1 Берні Екклстоун.

Джерело - Чемпіон.

Колишній президент Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) Макс Мослі пішов з життя у віці 81 року.

Про це повідомив екскерівник Формули-1 Берні Екклстоун.

"Це все одно, що втратити брата. Він зробив багато доброго не тільки для автоспорту, а й для всієї автоіндустрії. Він змушував людей створювати безпечні машини", - сказав Екклстоун.

Мослі був засновником команди Марч, що виступала у Формулі-1 з 1970 по 1992 роки, а в 1993-му очолив ФІА.

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За час свого президентства він доклав багато зусиль для підвищення безпеки в автоспорті. У 2009 році Мослі на цій посаді змінив Жан Тодт.

Нагадаємо, Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Монако.