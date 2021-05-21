Збірна України дізналася суперниць по групі на чемпіонаті Європи

Турнір відбудеться з 15 серпня по 3 вересня нинішнього року

У столиці Сербії Белграді відбулося жеребкування групового етапу фінального турніру чемпіона Європи.

Про це повідомляє Sport.ua.

Нагадаємо, що він відбудеться з 15 серпня по 3 вересня нинішнього року в чотирьох країнах - Болгарії, Румунії, Сербії та Хорватії.

Всього тут виступатимуть 24 збірні, які на груповому етапі розділені на 4 групи (по 6 команд). Підопічні Володимира Орлова потрапили в групу D, де суперницями українок стануть команди Румунії, Туреччини, Нідерланди, Фінляндії, Швеції. До речі, з останніми ми грали нещодавно в одній відбірковій групі і двічі поступилися 0:3 і 2:3.

Повний склад груп виглядає так:

Група А (матчі відбудуться в Белграді): Сербія, Азербайджан, Росія, Бельгія, Франція, Боснія і Герцеговина

Група В (матчі відбудуться в Пловдиві): Болгарія, Польща, Німеччина, Іспанія, Чехія, Греція

Група С (матчі відбудуться в Задарі): Хорватія, Італія, Білорусь, Словаччина, Угорщина, Швейцарія

Група D (матчі відбудуться в Клуж-Напока): Румунія, Туреччина, Нідерланди, Україна, Фінляндія, Швеція

Найбільше матчів пройдуть в сербському Белграді. Крім групи А тут відбудуться також чотири поєдинки 1/8 фіналу, два - 1/4 фіналу, два півфінали, матч за 3 місце і головний фінал. У болгарському Пловдиві пройдуть чотири матчі 1/8 фіналу і два чвертьфінали. Хорватський Задар і румунський Клуж-Напока прийматимуть тільки команди груп С і D відповідно.

Додамо, що на жеребкуванні був присутній президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.