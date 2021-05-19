Чемпіон України буде виступати у чемпіонаті Польщі

Барком-Кажани виграли три останні сезони

Чинні чемпіони України, львівські Барком-Кажани виступатимуть у польській PlusLiga з сезону 2022/23 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні 12 з 14 президентів клубів вищого дивізіону чемпіонату Польщі підтримали запрошення Барком-Кажани в PlusLiga. Ще двоє утрималися.

В елітному дивізіоні чемпіонату Польщі з волейболу виступають 14 клубів. У плей-оф виходять 8 найкращих клубів за підсумками регулярного чемпіонату, найгірша команда понижується в класі.

Барком-Кажани виграли три останні сезони в українській Суперлізі.