 Чемпіон України буде виступати у чемпіонаті Польщі | Волейбол | Champion.com.ua
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Чемпіон України буде виступати у чемпіонаті Польщі

Сьогодні 14:25 849 0
Барком-Кажани виграли три останні сезони
Чемпіон України буде виступати у чемпіонаті Польщі
#Барком-Кажани

Джерело - ВК Барком-Кажани.

Чинні чемпіони України, львівські Барком-Кажани виступатимуть у польській PlusLiga з сезону 2022/23 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні 12 з 14 президентів клубів вищого дивізіону чемпіонату Польщі підтримали запрошення Барком-Кажани в PlusLiga. Ще двоє утрималися.

В елітному дивізіоні чемпіонату Польщі з волейболу виступають 14 клубів. У плей-оф виходять 8 найкращих клубів за підсумками регулярного чемпіонату, найгірша команда понижується в класі.

Барком-Кажани виграли три останні сезони в українській Суперлізі.

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