 Результати поєдинків на турнірі UFC Вегас 25 | ММА | Champion.com.ua
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Результати поєдинків на турнірі UFC Вегас 25
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Результати поєдинків на турнірі UFC Вегас 25

Сьогодні 10:54 62 0
Прохазка поєдинок завершив яскравим нокаутом ліктем
Результати поєдинків на турнірі UFC Вегас 25
#Реєс, #Прохазка

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 1 на 2 травня у Лас-Вегасі (штат Невада, США) на стадіоні UFC Apex відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Вегас 25.

У головному бою карда Іржі Прохазка переміг Домініка Реєса.

Попередній кард:

Напівлегка вага: Феліпе Коларес переміг Люка Сандерса одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28);

Середня вага: Андреас Міхайлідіс переміг Кей Бі Буллара одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 29-28);

Жінки, мінімальна вага: Лома Лукбунмі перемогла Сем Хьюз одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28);

Жінки, проміжна вага (до 128,5 фунтів): Луана Кароліна перемогла Поліанну Ботельйо роздільним рішенням суддів (29-28, 28-29, 29-28);

Напівлегка вага: Ті Джей Браун переміг Кая Камака роздільним рішенням суддів (27-30, 29-28, 29-28);

Жінки, мінімальна вага: Луана Пінейро перемогла Ранду Маркос дискваліфікацією (заборонений апкік), 1 раунд.

Головний кард:

Найлегша вага: Мераб Двалішвілі переміг Коді Стаманна одноголосним рішенням суддів (30-27, 29-28, 29-28);

Середня вага: Шон Стрікленд переміг Кшиштофа Йотко одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 29-28);

Напівважка вага: бій Іона Куцелаби і Дастіна Джакобі завершився нічиєю роздільним рішенням суддів (28-29, 29-28, 28-28);

Напівлегка вага: Гіга Чікадзе переміг Каба Суонсона технічним нокаутом, 1 раунд

Напівважка вага: Іржі Прохазка переміг Домініка Реєса нокаутом, 2 раунд

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