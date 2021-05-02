 Прохазка нокаутував Реєса у головному бою турніру UFC Вегас 25 | ММА | Champion.com.ua
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Прохазка нокаутував Реєса у головному бою турніру UFC Вегас 25

Сьогодні 08:39 447 0
Поєдинок завершився яскравим нокаутом ліктем
Прохазка нокаутував Реєса у головному бою турніру UFC Вегас 25
#Прохазка, #Реєс

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 1 на 2 травня у Лас-Вегасі (штат Невада, США) на стадіоні UFC Apex відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Вегас 25.

У головному бою карда зустрілися 31-річний американець Домінік Реєс і 28-річний представник Чехії Іржі Прохазка.

Поєдинок завершився яскравим нокаутом ліктем від Прохазки в другому раунді.

Для Реєса ця поразка стала третьою поспіль у UFC. Йому не вдалося реабілітуватися після двох поспіль поразок в UFC - від Джона Джонса і Яна Блаховича. Прохазка проводив свій другий бій в UFC - в дебютному поєдинку він переміг Волкана Оздеміра в липні 2020 року.

Нагадаємо, Усман здобув 14 перемогу в напівсередній вазі UFC поспіль і побив рекорд Сен-П'єра.

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