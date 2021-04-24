Azov Wolves - eBC Dnipro: онлайн трансляція фіналу чемпіонату України. LIVE

Поєдинок розпочнеться о 21:00

Джерело - Чемпіон.

24 квітня на кібер-арені міста Дніпро відбудуться останні фінальної серії Ukrainian E-Basketball League.

Azov Wolves прийматиме eBC Dnipro. Поєдинок розпочнеться о 21:00.

Деякі з гравців будуть присутні безпосередньо на арені, решта - віддалено біля своїх консолей за місцем проживання.

Актуально: Ternopil Gaming переміг Lviv Boars та здобув бронзові нагороди чемпіонату України

Ігри будуть транслюватися на інтернет-ресурсах Ukrainian E-Basketball League.

Також, ви зможете переглянути поєдинок на нашому сайті. Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку матчу.

По закінченню фінальної серії, розпочнеться урочисте святкування та нагородження всіх переможців чемпіонату.