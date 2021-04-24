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Azov Wolves - eBC Dnipro: онлайн трансляція фіналу чемпіонату України. LIVE

Сьогодні 13:55 229 0
Поєдинок розпочнеться о 21:00
Azov Wolves - eBC Dnipro: онлайн трансляція фіналу чемпіонату України. LIVE

Джерело - Чемпіон.

24 квітня на кібер-арені міста Дніпро відбудуться останні фінальної серії Ukrainian E-Basketball League.

Azov Wolves прийматиме eBC Dnipro. Поєдинок розпочнеться о 21:00.

Деякі з гравців будуть присутні безпосередньо на арені, решта - віддалено біля своїх консолей за місцем проживання. 

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Ігри будуть транслюватися на інтернет-ресурсах Ukrainian E-Basketball League.

Також, ви зможете переглянути поєдинок на нашому сайті. Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку матчу.

По закінченню фінальної серії, розпочнеться урочисте святкування та нагородження всіх переможців чемпіонату.

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