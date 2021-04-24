Azov Wolves - eBC Dnipro: онлайн трансляція фіналу чемпіонату України. LIVE

Джерело - Чемпіон.
24 квітня на кібер-арені міста Дніпро відбудуться останні фінальної серії Ukrainian E-Basketball League.
Azov Wolves прийматиме eBC Dnipro. Поєдинок розпочнеться о 21:00.
Деякі з гравців будуть присутні безпосередньо на арені, решта - віддалено біля своїх консолей за місцем проживання.
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Ігри будуть транслюватися на інтернет-ресурсах Ukrainian E-Basketball League.
Також, ви зможете переглянути поєдинок на нашому сайті. Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку матчу.
По закінченню фінальної серії, розпочнеться урочисте святкування та нагородження всіх переможців чемпіонату.