Ternopil Gaming переміг Lviv Boars та здобув бронзові нагороди чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.
Lviv Boars приймали Ternopil Gaming у рамках другого матчу за бронзові нагороди чемпіонату України з кібербаскетболу.
Гості здобули перемогу з рахунком 59:69.
Найкращим гравцем матчу став hotnig30, який набрав 18 очок та зробив 16 асистів.
Це друга перемога для тернопільської команди в серії, що означає, що Ternopil Gaming стали бронзовими призерами Ukrainian E-Basketball League.
Ukrainian E-Basketball League
Плей-оф
Lviv Boars - Ternopil Gaming 59:69 (10:17, 13:19, 13:19, 23:14)
Рахунок у серії 0:2