 Ternopil Gaming здобув бронзові нагороди чемпіонату України | Кіберспорт | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Ternopil Gaming переміг Lviv Boars та здобув бронзові нагороди чемпіонату України

Сьогодні 16:08 70 0
Найкращим гравцем матчу став hotnig30, який набрав 18 очок та зробив 16 асистів
Ternopil Gaming переміг Lviv Boars та здобув бронзові нагороди чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Lviv Boars приймали Ternopil Gaming у рамках другого матчу за бронзові нагороди чемпіонату України з кібербаскетболу.

Гості здобули перемогу з рахунком 59:69.

Найкращим гравцем матчу став hotnig30, який набрав 18 очок та зробив 16 асистів.

Це друга перемога для тернопільської команди в серії, що означає, що Ternopil Gaming стали бронзовими призерами Ukrainian E-Basketball League.

Ukrainian E-Basketball League
Плей-оф

Lviv Boars - Ternopil Gaming 59:69 (10:17, 13:19, 13:19, 23:14)
Рахунок у серії 0:2

Раніше eBC Dnipro поступився Azov Wolves.

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