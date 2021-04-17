Ternopil Gaming переміг Lviv Boars та здобув бронзові нагороди чемпіонату України

Найкращим гравцем матчу став hotnig30, який набрав 18 очок та зробив 16 асистів

Джерело - Чемпіон.

Lviv Boars приймали Ternopil Gaming у рамках другого матчу за бронзові нагороди чемпіонату України з кібербаскетболу.

Гості здобули перемогу з рахунком 59:69.

Найкращим гравцем матчу став hotnig30, який набрав 18 очок та зробив 16 асистів.

Це друга перемога для тернопільської команди в серії, що означає, що Ternopil Gaming стали бронзовими призерами Ukrainian E-Basketball League.

Ukrainian E-Basketball League

Плей-оф

Lviv Boars - Ternopil Gaming 59:69 (10:17, 13:19, 13:19, 23:14)

Рахунок у серії 0:2

Раніше eBC Dnipro поступився Azov Wolves.