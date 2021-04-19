EBC Dnipro розгромили Azov Wolves та зрівняли рахунок у фінальній серії

Джерело - Чемпіон.
Azov Wolves приймали EBC Dnipro у рамках другого матчу фінальної серії чемпіонату України з кібербаскетболу.
Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 41:84.
Найкращим гравцем матчу став wassup__0, який набрав 21 очко, а також зробив 7 підбирань і 3 асиста
Ця перемога дозволила дніпрянам зрівняти рахунок у серії.
Ukrainian E-Basketball League
Плей-оф
Azov Wolves - EBC Dnipro 41:84 (16:18, 4:19, 14:18, 7:29)
Рахунок у серії 1:1
Раніше Ternopil Gaming переміг Lviv Boars та здобув бронзові нагороди чемпіонату України.