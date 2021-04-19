 EBC Dnipro розгромили Azov Wolves у фіналі чемпіонату України | Кіберспорт | Champion.com.ua
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EBC Dnipro розгромили Azov Wolves та зрівняли рахунок у фінальній серії

Сьогодні 10:26 409 0
Найкращим гравцем матчу став wassup__0, який набрав 21 очко, а також зробив 7 підбирань і 3 асиста
EBC Dnipro розгромили Azov Wolves та зрівняли рахунок у фінальній серії
#Azov Wolves, #EBC Dnipro, #Ukrainian E-Basketball League

Джерело - Чемпіон.

Azov Wolves приймали EBC Dnipro у рамках другого матчу фінальної серії чемпіонату України з кібербаскетболу.

Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 41:84.

Найкращим гравцем матчу став wassup__0, який набрав 21 очко, а також зробив 7 підбирань і 3 асиста

Ця перемога дозволила дніпрянам зрівняти рахунок у серії.

Ukrainian E-Basketball League
Плей-оф

Azov Wolves - EBC Dnipro 41:84 (16:18, 4:19, 14:18, 7:29)
Рахунок у серії 1:1

Раніше Ternopil Gaming переміг Lviv Boars та здобув бронзові нагороди чемпіонату України.

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