Україна здобула ліцензію на Олімпіаду в академічному веслуванні

Українці виступлять на Олімпіаді в Токіо

Представники української академічного веслування завоювали на Європейській олімпійській кваліфікаційній регаті у Варезе (Італія) першу ліцензію на Ігри-2020 у Токіо.

Про це повідомляє XSport.

Чоловіча двійка Ігоря Хмари та Станіслава Ковальова завершили заїзд фіналу "А" на першому місці,

Українці випередили на дистанції екіпажі з Портулаліі (Педро Фрага/Афонсо Кошта) та Росії (Кирило Блиновських/Максим Телицин).

Остання можливість потрапити на Олімпіаду-2020 у Токіо у наших веслувальників буде на світовому кваліфікаційному турнірі, що пройде з 16-го по 18 травня у швейцарському місті Люцерн.

Нагадаємо, українка виграла дві медалі на Кубку світу з веслування.