Українка виграла дві медалі на Кубку світу з веслування

Вдалий виступ Людмила Лузан

Українка Людмила Лузан змогла виграти золото та срібло на єдиному етапі Кубка світу з веслування на байдарках та каное в угорського Сегеді.

На дистанціях 200 та 500 метрів. Лузан відібралася до фіналу, де й змогла завоювати дві медалі.

У фіналі на 200-метрівці (олімпійська дисципліна) Людмила фінішувала другою. Лише фотофініш зміг визначити переможницю в дуелі між українкою та чемпіонкою світу з США Невін Гаррісон - перевага за американкою, яка випередила українку на 0.02 секунди.

Кубок світу

Каное, жінки-одиночки, 200 м

26 вересня

1. Невін Гаррісон (США) - 45.77 сек

2. Людмила Лузан (Україна) - 45.79 сек

3. Марія Мальярд (Чилі) - 47.05 сек

4. Олеся Романенко (Росія) - 47.39 сек

А от на 500-метрівці Лузан здобула більш ніж комфортну перемогу, випередивши найближчу суперницю майже на чотири секунди на фініші.

Кубок світу

Каное, жінки-одиночки, 500 м

1. Людмила Лузан (Україна) - 2:05.29 сек

2. Стефаніка Урсу (Румунія) - 2:08.98 сек

3. Марія Корбера (Іспанія) - 2:09.52 сек

4. Олена Циганкова (Україна) - 2:11.28 сек