Українські шаблістки з Харлан залишилися без командної путівки на Олімпіаду

На останньому в олімпійській кваліфікації Кубку світу Україна стала тільки восьмою.

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях програла у чвертьфіналі етапу Кубка світу.

Збірна України у складі - Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна та Олена Кравацька в 1/4 фіналу поступилися команді Кореї з рахунком 36:45.

У турнірі за 5-8 місця наша команда, давши відпочити своєму лідерові Харлан, програла Росії - 41:45 та Угорщині - 38:45.

Тому на Іграх в жіночих змаганнях з фехтування на шаблях Україна буде представлена ​​однією спортсменкою Ольгою Харлан, яка гарантувала собі квиток в Токіо завдяки високій позиції в особистому рейтингу FIE.

Невдалим вийшов старт і для українських шаблістів. Жоден з чоловіків не зумів пройти кваліфікацію та пробитись в 1/32 турніру.

Раніше, Харлан вилетіла в 1/32 фіналу на першому етапі Кубка світу.