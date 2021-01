Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: Як це було

Джерело - Чемпіон.

ВСЕ! ПУАР'Є НОКАУТУВАВ МАК-ГРЕГОРА!

2-раунд: Конор продовжував домінувати у ринзі, але у певний момент Пуар'є просто пішов у атаку і поклав Мак-Грегора на настил.

1-раунд: Досить довго стояли бійці в клінчі. Конор помітно більше наніс акцентованих ударів. Цей раунд за ірландцем.

Поєдинок розпочався!

Дастін Пуар'є з'являється в октагоні!

Конор виходить в октагон!

Ну і те, на що усі чекали. КОНОР МАК-ГРЕГОР - ДАСТІН ПУАР'Є. Прямо зараз!

IT'S TIME!



Conor McGregor makes his return next!



Click here to buy #UFC257 ➡️ https://t.co/z8cH3CwHdF https://t.co/7ekaEAP8BB — UFC on BT Sport (@btsportufc) January 24, 2021

ВАУ! Майкл Чендлер у першому раунді нокаутував Дена Хукера! Неймовірний дебют від Чендлера в UFC! Хукер дуже пасивно діяв, а Чендлер після одного потужного удару по щелепі пішов добивати суперника.

THE NEW KID ON THE BLOCK HAS DONE IT. #UFC257 pic.twitter.com/UsjTY0qQ74 — UFC (@ufc) January 24, 2021

Далі на нас чекає один з головних боїв вечору. Ден Хукер зустрінеться з Майклом Чендлером.

Конор Мак-Грегор прибув у будівлю!

Джоанн Калдервуд перемагає рішенням суддів: 30-27, 30-27, 29-28!

Бій завершено! Майже увесь третій раунд спортсменки провели у клінчі, проте було помітно, що Калдервуд наносить більше акцентованих ударів. У Ай навіть з'явилося розсічення наприкінці.

Калдервуд забирає і другий раунд. Дуже добре діє Джоанн другим номером, вміло тримає дистанцію, виконуючи лоу кіки та хай кіки.

З перших секунд обидві спортсменки пішли вперед. Калдервуд трохи краще виглядала у цьому раунді, хоча і виступала другим номером.

Тим часом Дастін Пуар'є прибув на арену!

Наступний бій знову проведуть жінки - Джессіка Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландія).

Мурадов нокаутував Санчеза! Пропустив спочатку удар Махмуд, але відразу за цим наніс потужний оверхенд. Санчез поплив, і Мурадов побіг його добивати! Спочатку узбек полетів з коліна, а потім добив у стійці.

Другий раунд Санчез вже був активніший. Більше американець влучав, усе вирішить третій раунд!

Активний перший раунд у виконанні Мурадова, постійно він кружляє навколо свого суперника і намагається наносити удари. Санчезу поки не вдається захопити ініціативу.

Наступний поєдинок - Махмуд Мурадов проти Ендрю Санчеза.

Родрігес нокаутувала Рібас! На початку другого раунду Марина потужно пробила у щелепу Аманди - суддя зробив крок у напрямку дівчат і Родрігес подумала, що бій закінчений. У підсумку поєдинок продовжився, але серія ударів від Родрігес досить швидко визначила переможця.

Рібас упевнено забрала перший раунд у свій актив. Досить швидко Аманда перевела бій у партер, де контролювала ситуацію.

У першому поєдинку шоу зустрінуться дві бразилійки Марина Родрігес та Аманда Рібас.

Нам залишилося не так багато часу чекати на реванш Мак-Грегор - Пор'є. А поки ви можете ознайомитися з повним мейн кардом.

Ден Хукер прибув на арену!

Напередодні поєдинку тренер виділив неймовірну форму Мак-Грегора.

Конор Мак-Грегор (22-4-0) проведе бій проти Дастіна Пуар'є (26-6-0, 1NC) в Майн Карді UFC-257, який відбудеться в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) у ніч із 23 на 24 січня.

Головний бій вечора заплановано на 5:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.