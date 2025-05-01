Невелика рокіровка: Анчелотті отримав щедру пропозицію із Саудівської Аравії

Головний тренер Реала Карло Анчелотті може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії на чолі місцевого Аль-Хіляля.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, 65-річний італієць отримав щедру пропозицію від саудівського клубу в розмірі 50 мільйонів євро за сезон.

Проте остаточне рішення щодо цієї потенційної співпраці прийматиме президент "вершкових" Флорентіно Перес, оскільки Анчелотті має чинний контракт з клубом до літа 2026 року.

Довгий час все йшло до того, що Реал відпустить Анчелотті вже цього літа, Наставник збирався працювати зі збірною Бразилії. Але через небажання іспанців відпускати тренера раніше серпня угода зірвалася. Це змусило Федерацію футболу Бразилії переключитися на інших претендентів на посаду головного тренера "пентакампеонів".

Цікаво, що головним кандидатом на цю роль тепер вважається Жорже Жезуш, якого Анчелотті як раз може замінити в Аль-Хілялі – контракт португальського фахівця із саудівцями завершиться у червні цього року.

Нагадаємо, що найближчи часом Реал збирається оголосити про продовження контракту з Тібо Куртуа.