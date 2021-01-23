 Мак-Грегор - Пуар'є: останній шанс легендарного ірландця? | Блоги | Champion.com.ua
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Мак-Грегор - Пуар'є: останній шанс легендарного ірландця?

Сьогодні 20:37 Андрій Твердохліб 1195 0
Мак-Грегор - Пуар'є: останній шанс легендарного ірландця?

Джерело - Чемпіон.

Того вечора MGM GRAND GARDEN Arena була битком набита відмінними бійцями. Це було 27 вересня 2014 року, і головний бій UFC 178 поставив на карту чемпіонство. В андеркарті було навіть троє майбутніх володарів титулу.

Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онлайн-трансляція бою UFC-257. LIVE

Конор Мак-Грегор вийшов у октагон тільки в четвертий раз. Він виграв свої перші три виступи в UFC, і зробив це з ентузіазмом. Він нарощував свою фан-базу гучними виступами як в октагоні так і з мікрофоном у руках. Він був нокаутером на підйомі, але цієї ночі йому довелося піднятися по сходах на вищий рівень. Його опонентом був молодий Дастін Пуар'є, проте більш досвідчений, з 10 боями в UFC.

Навіть на тій ранній стадії свого шляху в ММА Мак-Грегор зарекомендував себе як епатажна фігура. Його потужні удари всередині октагона користувалися загальним визнанням, але його різка балаканина викликала суміш захоплення та негативної реакції. Деякі були у захваті від перформансів Мак-Грегора, а були ті, хто невдоволено дискредитували його як найбільш розрекламованого улюбленця публіки, який впаде, як картковий будинок.

Мак-Грегору потрібно було довести свою крутість тієї ночі в Лас-Вегасі, і це сталося. Ледве спітнівши Конор поклав Пор'є у нокаут в першому раунді. Мак-Грегор змусив замовкнути усіх скептиків. 

Шість з половиною років потому ця пара знову зустрінеться в октагоні, у ніч з 23 на 24 січня, на головній події UFC 257 в Абу-Дабі. Хоча обставини двох боїв можуть здатися абсолютно різними, по суті, вони однакові.

І знову Мак-Грегор чекає випробування, яке може змінити його кар'єру. Це його перший бій за більш ніж рік, і його найважливіший бій після невдалого бою з чемпіоном у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим у 2018 році. Перемога підтвердить претензію 32-річного ірландця на ще один бій за титульний пояс, яким він колись володів. Поразка призведе до того, що Мак-Грегор вийде з рангу бійців ТОП-рівня, який обертається навколо історії його життя та прибутку. Він буде існувати як боєць для видовища - видовища головної події, звичайно, тому що його ім'я все ще буде продавати бої.

Але чи буде цього гордому бійцю досить побачити своє ім'я на вершині шатра, навіть якщо він не претендує на перемогу?

Мак-Грегор зробив більший вплив на світ спорту, ніж будь-який боєць ММА в історії. Конор має в активі і легендарні поєдинки, в першу чергу 13-секундний нокаут проти короля напівлегкої ваги Хосе Альдо в 2015 році. Це був перший крок на шляху Мак-Грегора до того, щоб стати першим, хто став чемпіоном у двох вагових категоріях одночасно. Це було досягнення, яке завжди буде сяяти в його резюме.

Однак, як це було під час першого бою з Пор'є, МакГрегора розглядають з двох сторін. Один із способів охарактерезувати ірландця - це як видатну зірку, яка за останні кілька років стала найбагатшим спортсменом ММА, розширивши свій бренд за межі клітки. Інша точка зору на сьогоднішнього Мак-Грегора полягає в тому, що, здобувши лише одну перемогу за останні чотири роки і маючи всього два бої в октагоні - він більше знаменитість, ніж боєць. Атлет, що втратив концентрацію, збився зі шляху і тільки зараз знову стає серйозним, можливо, занадто пізно.

Блиск успіху Мак-Грегора в Октагон був затьмарений проблемами за його межами. Його кілька разів заарештовували за правопорушення, зняті на відео - напад на автобус, повний бійців UFC, удар кулаком відвідувача дублінського пабу і знищення телефону фаната, який намагався зробити знімок. Його тиради під час підготовки до боїв Мейвезера і Нурмагомедова переросли в расизм і ксенофобію. Також були повідомлення про розслідування сексуальних посягань в Ірландії та Франції. Ім'я Мак-Грегора згадувалося в ЗМІ по абсолютно неправильним причин.

Якщо Мак-Грегор зможе здобути яскраву перемогу над Пор'є, який займає 3-е місце в легкій вазі, в якому Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри, це миттєво зніме питання про Мак-Грегора як про бійця, які виникли в останні роки через його неактивність.

Якщо Макгрегор програє? Його статус дійної корови UFC не перебуває під загрозою - він залишиться у тренді, що б не трапилося у ці вихідні, - але поразка завдасть серйозного удару по його значущості і може стати для ірландця холодним душем.

Пам'ятаєте той вогонь? В останній раз ми бачили, як він дійсно палає в UFC, на Медісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку 12 листопада 2016 року. Це була ніч, коли Мак-Грегор став першим чемпіоном промоушена, нокаутувавши Едді Альвареса, щоб отримати пояс у легкій вазі, додавши його до поясу у напівлегкій. Мак-Грегор вступив у цей бій вже зіркою, але його виступ зробив Конора унікальним. Коли він святкував свою перемогу у клітці - Мак-Грегор сидів на вершині світу.

Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онлайн-трансляція

Потім світ зупинився і повернувся в іншу сторону. Ніколи більше ми не побачимо цих двох шматків блискучою латуні і шкіри у володінні Мак-Грегора. Він не захищав жоден пояс, а до весни 2018 року його позбавили обох за бездіяльність. На той час він також відволікся на боксерське шоу і, як і очікувалося, програв Мейвезеру.

Мак-Грегор повернувся в Октагон у жовтні 2018 року і став просто ще однією жертвою Нурмагомедова. Мак-Грегор завжди здавався на сходинку вище інших, здатним на більше, тому що він очікував більшого від себе. Але невже магія Мак-Грегора за останні роки зникла, як кролик в циліндрі?

Чудово, що Мак-Грегор прийняв бій з Пуар'є.

Цей бій перевірить готовність Мак-Грегора і поставить під загрозу його репутацію в спорті. Бути побитим неприборканим Нурмагомедовим - це одне, але поразка від Пуар'є - безумовно, відмінного бійця, але без аури чемпіона - поховає Мак-Грегора в ієрархії претендентів на титул. Чи вистачить у Мак-Грегора рішучості зміцнити себе? Чи буде у нього вогонь?

У неділю вранці ми дізнаємося, чи буде світ ММА як і раніше обертатися навколо Конора Мак-Грегора.

Станіслав Лисак за матеріалами ESPN.

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