Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола повідомив про те, що іспанський півзахисник команди Родрі повернувся до тренувань після травми.

Слова іспанського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Ми справді раді, що Родрі повернувся до тренувань. Тепер нам слід бути обережними. Коли лікарі та фізіотерапевти скажуть, що Родрі готовий грати – він почне отримувати хвилини ігрового часу. Але лікарі повинні спершу сказати мені це", – заявив тренер Манчестер Сіті.

🚨🔵 Guardiola: “We are really pleased that Rodri is back in the training sessions. We will have to be careful now”.



“The moment the physio and doctor says, 'Rodri can start to play minutes', and after that he will start to play minutes. But the doctors have to tell me”. pic.twitter.com/0AIma0G02X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2025

Нагадаємо, Родрі порвав хрестоподібні зв’язки коліна в матчі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбувся 22 вересня. У поточному сезоні він відіграв лише три поєдинки.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Родрі став володарем Золотого м’яча 2024 року.