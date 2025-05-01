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Родрі повернувся до тренувань після травми

Олег Дідух — 1 травня 2025, 16:13
Родрі повернувся до тренувань після травми
Родрі
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола повідомив про те, що іспанський півзахисник команди Родрі повернувся до тренувань після травми.

Слова іспанського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Ми справді раді, що Родрі повернувся до тренувань. Тепер нам слід бути обережними. Коли лікарі та фізіотерапевти скажуть, що Родрі готовий грати – він почне отримувати хвилини ігрового часу. Але лікарі повинні спершу сказати мені це", – заявив тренер Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Родрі порвав хрестоподібні зв’язки коліна в матчі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбувся 22 вересня. У поточному сезоні він відіграв лише три поєдинки.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Родрі став володарем Золотого м’яча 2024 року.

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Родрі

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