О'Салліван прокоментував свій вихід у 14-й півфінал чемпіонату світу за кар'єру
Легендарний гравець у снукер Ронні О'Салліван прокоментував свою перемогу над Сі Цзяхуеєм в 1/4 фіналу World Snooker Championship 2025. Він заявив, що демонструє найгіршу гру серед чотирьох учасників півфіналу.
Слова Ронні цитує пресслужба WST.
"Сі під кінець другої сесії став краще тримати кий і виглядав небезпечним. Забив кілька хороших куль, але йому трохи не пощастило, і було видно недосвідченість. Можливо, за два роки він виграв би ті фрейми, але цього разу я їх взяв.
Мені знову пощастило. Я намагаюся викладатися і просто тримаюсь. Я покладаюсь на те, що суперники програють, і мені це не подобається. Я краще почуваюсь, коли сам створюю нагоди й тисну на опонента.
Коли ти виграєш матч, це зовсім інше відчуття, ніж коли його втрачає твій суперник. Погляньте на Джадда Трампа, Марка Вільямса та Чжао Сіньтуна – з такою грою, як у мене, я вже не зможу з ними змагатись", – сказав "ракета".
Також семиразовий чемпіон світу надав кілька компліментів своєму супернику в наступному раунді змагань китайцю Чжао Сіньтуну.
"Сіньтун – дивовижний, блискучий гравець, фантастичний талант, і він ще стане кращим. Але одного таланту замало, щоб перемогти тут – треба ще бути міцним психологічно. У півфіналі й фіналі проти тебе буде хтось справді сильний. Треба вміти протистояти найкращим, і чи зможе він це зробити – ще побачимо", – заявив Ронні.
Нагадаємо, він з проблемами переміг Сі Цзяхуея. У першому колі Ронні здолав Алі Картера, а в другому переграв Пан Цзюньсюя (13:4).