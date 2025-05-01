О'Салліван прокоментував свій вихід у 14-й півфінал чемпіонату світу за кар'єру

Легендарний гравець у снукер Ронні О'Салліван прокоментував свою перемогу над Сі Цзяхуеєм в 1/4 фіналу World Snooker Championship 2025. Він заявив, що демонструє найгіршу гру серед чотирьох учасників півфіналу.

Слова Ронні цитує пресслужба WST.

"Сі під кінець другої сесії став краще тримати кий і виглядав небезпечним. Забив кілька хороших куль, але йому трохи не пощастило, і було видно недосвідченість. Можливо, за два роки він виграв би ті фрейми, але цього разу я їх взяв.

Мені знову пощастило. Я намагаюся викладатися і просто тримаюсь. Я покладаюсь на те, що суперники програють, і мені це не подобається. Я краще почуваюсь, коли сам створюю нагоди й тисну на опонента.

Коли ти виграєш матч, це зовсім інше відчуття, ніж коли його втрачає твій суперник. Погляньте на Джадда Трампа, Марка Вільямса та Чжао Сіньтуна – з такою грою, як у мене, я вже не зможу з ними змагатись", – сказав "ракета".