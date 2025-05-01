Кривбас здобув перемогу над Пантерами у матчі жіночої Вищої ліги

Сьогодні, 1 травня, відбувся матч сьомого туру другого етапу Вищої ліги України з футболу серед жінок, у якому зійшлися Пантери та Кривбас.

У попередній зустрічі була зафіксована розгромна перемога колективу з Кривого Рогу з рахунком 5:0. Цього разу протистояння було більш конкурентним.

На 12-й хвилині Ірина Ковальова відкрила рахунок, який протримався у такому вигляді до заключної стадії другого тайму, коли Любов Цілуванська відновила паритет.

І тільки дубль у виконанні Дар'ї Колодій на останніх хвилинах матчу приніс гостям перемогу з рахунком 3:1.

Чемпіонат України серед жінок – Вища ліга

Другий етап, група вибування

7 тур, 1 травня

Пантери – Кривбас 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 12 Ковальова, 1:1 – 77 Цілуванська, 1:2 – 88 Колодій, 1:3 – 90+1 Колодій.

Кривбас посідає перше місце групи вибування, маючи 22 очки та три гри попереду. Пантери, зігравши на один матч більше, йдуть третіми, набравши при цьому на три бали менше. Обидві команди гарантували собі місце у Вищій лізі на наступний сезон.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 травня, УПЛ оприлюднила символічну збірну 16 туру, також назвавши імена найкращого тренера та гравця.