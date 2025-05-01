В Англії трансгендерам заборонили брати участь у змаганнях із жіночого футболу

Футбольна асоціація Англії (FA) ухвалила рішення про те, що трансгендерам заборонено брати участь у жіночих футбольних змаганнях.

Про це повідомляє The Guardian.

Заборона набере чинності з 1 липня поточного року. Спочатку Футбольна асоціація лише зробила критерії допуску жорсткішими, проте згодом ухвалила рішення про повну заборону на участь трансгендерів у жіночих футбольних змаганнях.

Таке рішення FA стало наслідком постанови Верховного суду Великобританії про те, що юридичне визначення жіночої стати повинне базуватися на біологічному аспекті.

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США Дональда Трампа наказала Пенсільванському університету прибрати рекорди трансгендерного плавця.