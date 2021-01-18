UCI дискваліфікував ексглаву Федерації велоспорту України

Ексглава Федерації велоспорту Олександр Башенко отримав 9 місяців дискваліфікації

Комітет етики UCI дискваліфікував колишнього главу Федерації велоспорту України Олександра Башенко на 9 місяців.

Про це повідомляє velosport.org.ua.

Розгляд "справи Башенко" початок ще 4 вересня минулого року. Сам функціонер відмовився від відвідин засідання.

Бан для Башенко накладається на дев'ять місяців в будь-якій діяльності, пов'язаної з велоспортом. При цьому зараз функціонер не займає ніякої посаду, тому в разі повернення, Башенко доведеться відбути дискваліфікацію перед відновленням роботи.

Відзначається, що дія дискваліфікації розрахована на найближчих 10 років.

Нагадаємо, Гривко змінив на посаді керівника Федерації велоспорту України Олександра Башенка, якого раніше звільнили.