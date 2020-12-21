 Асоціація футзалу України продовжила контракти з головними тренерами збірних | Футзал | Champion.com.ua
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Асоціація футзалу України продовжила контракти з головними тренерами збірних

Сьогодні 19:10 363 0
Контракти продовжені з тренерами чоловічої, жіночої та молодіжної збірних
Асоціація футзалу України продовжила контракти з головними тренерами збірних
#Косенко

Джерело - УАФ.

У понеділок, 21 грудня, за допомогою засобів зв'язку було проведено засідання Виконкому Асоціації футзалу України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За підсумками засідання було пролонговано до 31 грудня 2022 контракти з головним тренером національної збірної України з футзалу Олександром Косенком, головним тренером жіночої збірної України з футзалу Олегом Шайтановим і головним тренером юнацької збірної України з футзалу U-19 Віталієм Одеговим

Також місцем проведення матчу групового етапу відбору Євро-2022 між збірними України і Данії, який відбудеться 27 січня 2021, був затверджений палац спорту Юність в Запоріжжі.

Нагадаємо, збірна України розгромила Молдову у контрольному матчі.

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