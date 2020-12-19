Українки стали чемпіонками Європи із командного багатоборства

Українки здобули історичну перемогу

Жіноча збірна України вперше в історії стала чемпіонкою Європи у командному багатоборстві зі спортивної гімнастики.

Про це повідомляє Суспільне.

У фіналі командного багатоборства Україна набрала 154.663 бали - це менш ніж на 0.2 бала більше, ніж у збірної Румунії, яка виграла "срібло".

У фіналі румунки виграли три снаряди з чотирьох, однак вони припустилися великої помилки на різновисоких брусах - набрали на 4 бали менше за збірну України. Саме ці чотири бали і стали вирішальними. У підсумку Україна випередила Румунію на 0.167.

Чемпіонками Європи у складі збірної України в командному багатоборстві стали Діана Варінська, Ангеліна Радівілова, Єлизавета Губарьова, Анастасія Мотак та Анастасія Бачинська.