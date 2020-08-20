В Україні знову заборонили уболівальникам відвідувати стадіони

Найближчі матчі УПЛ відбудуться без глядачів

Через новий спалах коронавірусу в Україні Міністерство охорони здоров'я знову запровадило заборону на відвідування вболівальниками стадіонів.

Про це повідомляє Футбол 1.

Перші тури нового сезону в чемпіонаті України, який стартує вже 21 серпня, а також поєдинок за Суперкубок України 25 серпня між Шахтарем та Динамо, відбудуться без глядачів.

Відповідне рішення ухвалило МОЗ, враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Раніше МОЗ дозволив заповнювати трибуни стадіонів під час футбольних матчів на чверть. Матчі плей-оф чемпіонату України за право грати в Лізі Європи відбулися з глядачами.