Усман і Масвідаль погодили контракт на чемпіонський бій

Джерело - iSport.ua.
Володар титул чемпіона UFC в напівсередньому дивізіоні Камара Усман захищатиме свій пояс у бою проти Хорхе Масвідаля.
Про це повідомляє The MMA Dude.
Поєдинок повинен відбутися у рамках турніру UFC 251, який відбудеться на Бійцівському острові. Відзначимо, що спочатку повинен був битися Гілберт Бернс, однак у нього діагностували коронавірус.
Нагадаємо, що Бернс заслужив бій проти Усмана після своєї перемоги над колишнім чемпіоном Тайроном Вудлі.
На цьому ж турнірі Алекс Волкановський і Макс Холлоуей посперечаються за титул чемпіона в напівлегкій ваговій категорії.
Нагадаємо, Мак-Грегор висловив співчуття Нурмагомедову в зв'язку зі смертю батька.