Усман і Масвідаль погодили контракт на чемпіонський бій

Спортсмени проведуть товариський матч на Бійцівському острові

Володар титул чемпіона UFC в напівсередньому дивізіоні Камара Усман захищатиме свій пояс у бою проти Хорхе Масвідаля.

Про це повідомляє The MMA Dude.

Поєдинок повинен відбутися у рамках турніру UFC 251, який відбудеться на Бійцівському острові. Відзначимо, що спочатку повинен був битися Гілберт Бернс, однак у нього діагностували коронавірус.

Нагадаємо, що Бернс заслужив бій проти Усмана після своєї перемоги над колишнім чемпіоном Тайроном Вудлі.

На цьому ж турнірі Алекс Волкановський і Макс Холлоуей посперечаються за титул чемпіона в напівлегкій ваговій категорії.

Нагадаємо, Мак-Грегор висловив співчуття Нурмагомедову в зв'язку зі смертю батька.