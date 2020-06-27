Іранці не виходять боротися з представниками Ізраїлю

Джерело - СМОТРЯЩИЕ Полуев Степанец.

Наразі спорт жодним чином не може вплинути на війни в світі.

Таку думку висловив український борець і депутат Верховної Ради Жан Беленюк.

"Так, я згоден, що спорт може стати об'єднавчим фактором, як в давнину на час Олімпійських ігор припинялися війни зупинялися, але зараз з цим складно ... Пройшли Олімпійські ігри, але війна ж не зупинялася. Тепер спорт не впливає на це", - заявив борець.

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"Наприклад, іранські борці не виходять боротися з представниками Ізраїлю. Спорт не можна повністю відокремити від політики, хоча мені б дуже хотілося, щоб так було, - сказав Беленюк.

Нагадаємо, Беленюк натякнув на перехід в UFC.