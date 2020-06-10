Беленюк прокоментував завершення Гвоздиком кар'єри

Джерело - Чемпіон.
29-річний український борець і депутат Верховної Ради Жан Беленюк побажав удачі 33-річному боксеру Олександру Гвоздику (17-1, 14 КО), який завершив спортивну кар'єру.
Це Жан Беленюк зробив у соцмережі.
"Несподівано і сумно... Олександр Гвоздик закінчив свою спортивну кар'єру! Удачі поза спортом, чемпіоне", - написав Беленюк.
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Неожиданно и печально... Александр Гвоздик закончил свою спортивную карьеру! Удачи вне спорта, ЧЕМП 💪🏾✊🏾🇺🇦
Раніше повідомлялося, що Гвоздик зав'язав з боксом, щоб зосередитися на бізнесі.