Беленюк прокоментував завершення Гвоздиком кар'єри

Український борець побажав спортсмену удачі

Джерело - Чемпіон.

29-річний український борець і депутат Верховної Ради Жан Беленюк побажав удачі 33-річному боксеру Олександру Гвоздику (17-1, 14 КО), який завершив спортивну кар'єру.

Це Жан Беленюк зробив у соцмережі.

"Несподівано і сумно... Олександр Гвоздик закінчив свою спортивну кар'єру! Удачі поза спортом, чемпіоне", - написав Беленюк.

Раніше повідомлялося, що Гвоздик зав'язав з боксом, щоб зосередитися на бізнесі.