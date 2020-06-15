Джерело - 5x5.org.ua.
Воротар та капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк перейшов у Оргхіму з Нижнього Новгорода.
Про це повідомляє 5x5.org.ua.
Клуб наразі грає у Західній Конференції Вищої ліги чемпіонату Росії. До припинення чемпіонату Росії через пандемію коронавірусу Оргхім посідав третю сходинку у турнірній таблиці Західної Конференції.
Останнім клубом Іваняка був київський ХІТ.
Відзначимо, що раніше Іваняк виступав у російській Суперлізі у складі підмосковної Діни, де він ставав віцечемпіоном Росії та володарем Кубку Росії.
Нагадаємо, Продексім визнали переможцем української Екстраліги.