Євген Іваняк наступний сезон розпочне у Росії

Воротар та капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк перейшов у Оргхіму з Нижнього Новгорода.

Про це повідомляє 5x5.org.ua.

Клуб наразі грає у Західній Конференції Вищої ліги чемпіонату Росії. До припинення чемпіонату Росії через пандемію коронавірусу Оргхім посідав третю сходинку у турнірній таблиці Західної Конференції.

Останнім клубом Іваняка був київський ХІТ.

Відзначимо, що раніше Іваняк виступав у російській Суперлізі у складі підмосковної Діни, де він ставав віцечемпіоном Росії та володарем Кубку Росії.

Нагадаємо, Продексім визнали переможцем української Екстраліги.