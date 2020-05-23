 Претендент в президенти УПЛ виграв чергову справу у ФІФА. ФОТО | Футзал | Champion.com.ua
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Претендент в президенти УПЛ виграв чергову справу у ФІФА

Сьогодні 14:57 279 0
Претендент в президенти УПЛ виграв чергову справу у ФІФА
Юрій Юрченко

Джерело - Чемпіон.

ФІФА зобов'язала виплатити борги румунський клуб Тімішоара українському футзалісту Денису Овсяннікову.

Про це повідомий спортивний юрист Юрій Юрченко, який балотується в президенти Української Прем'єр-ліги.

"Футзалісти Денис Овсяніков та Дмитро Бондар звернулися до Адвокатского бюро "Юрченко Юрій та партнери" за юридичною допомогою в стягненні з футзальнього клубу Тімішоара (Румунія) боргів за контрактами перед ними.

Гравцям клуб намагався весь час надати такі папери для підпису щоб списати свої борги перед ними. Однак, із нашою допомогою футзалісти оформили документи таким чином документи, що врешті навіть подальші провокації (намагання) клубу списати борги були марними. Ми разом з українськими гравцями виграли обидві справи в Палаті з вирішення спорів FIFA на користь українських грації з футзалу. Наскільки нам відомо це перші справи з футзалу за заявами гравців з України і ми їх виграли!  

Виграли, тому що Денис та Дмитро завчасно порадились як вчинити юридично грамотно, щоб їх румунський клуб не пошив у дурні", - наголосив Юрченко.

Нагадаємо, напередодні шеф-редактор нашого сайту Дмитро Копій заявив, що український футзал "убив" Генадій Лисенчук.

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