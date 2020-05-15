Відомий спортивний юрист балотуватиметься на посаду президента УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відомий спортивний юрист Юрій Юрченко подав заяву про самовисунення на участь у виборах президента УПЛ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо ж УПЛ так чекає на мене! Що ніяк не може провести вибори ... все переносить їх ... і переносить ... То так і бути - подав я все-таки заяву про самовисунення на участь у виборах Президента УПЛ",- написав Юрченко.

Керівник адвокатського бюро - Адвокат Юрченко Юрій Іванович був членом Міжвідомчої комісії при Мінмолодьспорту щодо будівництва/реконструкції палаців спорту, юридичним партнером Спортивного комітету України (який об’єднує федерації з неолімпійських видів спорту), Всеукраїнської ліги професіонального кікбоксингу, Федерації кікбоксінгу України "WAKO", Федерації регбі Дніпропетровської області, Всеукраїнської профспілки спортсменів, працівників сфери фізичної культури і спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, членом Юридичної комісії Національного олімпійського комітету, членом Юридичного комітету Федерації футболу України та є співавтором Законопроектів № 6770, 6771 та 6772 щодо меценатства в сфері фізичної культури та спорту.

Захисник/позивач у справах щодо прав спорту:

- на державну спортивну лотерею

- на легалізацію грального бізнесу та посилення відповідальності за договірні матчі завдяки легалізації грального бізнесу

- захисту державних символів України у Верховному Суді України (вимога до ВРУ прийняти Закон "Про Державний Прапор та Герб України")