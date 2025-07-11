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Вест Гем проведе поглиблений медогляд Зінченка перед можливим трансфером

Олег Дідух — 11 липня 2025, 11:55
Вест Гем проведе поглиблений медогляд Зінченка перед можливим трансфером
Олександр Зінченко
Getty Images

Захисник/півзахисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко може продовжити кар’єру в іншому лондонському клубі – Вест Гемі.

Про це повідомляє West Ham Zone.

При цьому у Вест Гемі занепокоєні історією травм Зінченка, та перед можливим переходом 28-річного українця хочуть провести для нього поглиблений медогляд. Про це розповів спортивний лікар Раджап Брар.

"Клуб більш уважно вивчить історію травм литкового м'яза Зінченка, а також будь-які вікові зміни, що виходять за рамки норми, враховуючи кількість матчів, які він зіграв на дуже високому рівні.

Так, йому 28 років, і це не дає приводу для серйозних побоювань, але численні травми і нерегулярний ігровий час в минулому сезоні викликають деяке занепокоєння", – заявив Брар.

У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 23 матчі за Арсенал у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Фенербахче.

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