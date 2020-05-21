 Гейджи: Нехай пройде час, а потім я і Хабіб з усім розберемося | ММА | Champion.com.ua
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Гейджи: Нехай пройде час, а потім я і Хабіб з усім розберемося

Сьогодні 09:55 621 0
Тимчасовий чемпіон UFC усвідомлює, що найближчим часом Хабібу не до їх поєдинку
Гейджи: Нехай пройде час, а потім я і Хабіб з усім розберемося
#Хабіб, #Гейджи

Джерело - dailymail.co.uk.

Поєдинок Джастіна Гейджи з володарем повноцінного титулу дивізіону, росіянином Хабібом Нурмагомедовим відбудеться в серпні-вересні цього року.

Про це заявив американський боєць.

"Я припускаю, що ми поб'ємося в серпні або вересні. Я навіть не можу уявити себе на місці Хабіба ... Зараз наш бій - останнє, про що він думає. Нехай пройде час, а потім ми з усім розберемося. З Хабібом я хочу битися більше, ніж з Конором Мак-Грегором. Я заробив і заслужив цей бій. На цей час це єдиний поєдинок, який мене цікавить. Зараз має сенс тільки бій з Хабібом. Це буде чудовий, масштабний двобій", - зазначив Гейджи.

Раніше, Хабіб зберіг першу сходинку рейтингу найкращих бійців UFC.

Нагадаємо, у батька Хабіба вражено 75% легень.

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