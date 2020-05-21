Джерело - dailymail.co.uk.
Поєдинок Джастіна Гейджи з володарем повноцінного титулу дивізіону, росіянином Хабібом Нурмагомедовим відбудеться в серпні-вересні цього року.
Про це заявив американський боєць.
"Я припускаю, що ми поб'ємося в серпні або вересні. Я навіть не можу уявити себе на місці Хабіба ... Зараз наш бій - останнє, про що він думає. Нехай пройде час, а потім ми з усім розберемося. З Хабібом я хочу битися більше, ніж з Конором Мак-Грегором. Я заробив і заслужив цей бій. На цей час це єдиний поєдинок, який мене цікавить. Зараз має сенс тільки бій з Хабібом. Це буде чудовий, масштабний двобій", - зазначив Гейджи.
Раніше, Хабіб зберіг першу сходинку рейтингу найкращих бійців UFC.
Нагадаємо, у батька Хабіба вражено 75% легень.