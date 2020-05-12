Джастін Гейджи, який переміг Тоні Фергюсона, не представляє небезпеки ексчемпіону UFC Конору Мак-Грегору.

Про це заявив сам ірландський боєць.

"Уболівальники роблять цей вид спорту! Я був проти того, щоб йти на UFC 249 без них. Але мені буде до біса приємно показати їм силу, якою я володію, з нульовим фоновим шумом. Мій наступний суперник - Джастін, так як Хабіб - найбільший винищувач пляшок в грі. Гарантую це.

Джастін, який обіймає ноги, не представляє ніякої небезпеки, і ми все це знаємо. Я збираюся вбити тебе. Я зроблю з твоїх зубів намисто. Ти щось говориш про батька? Ти чортів мрець.", - заявив Мак-Грегор.