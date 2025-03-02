Таловєров: Пишаємося нашими зусиллями в матчі з Манчестер Сіті

Захисник Плімута Максим Таловєров заявив, що пишається командою за виступ у 1/8 фіналу Кубку Англії проти Манчестер Сіті (1:3).

Відповідний пост українець зробив у Instagram після поєдинку.

"Сильна боротьба на полі проти Манчестер Сіті вчора ввечері. Пишаємося зусиллями та рішучістю команди до самого фінального свистка. Ми продовжуємо працювати, вчитися і рости разом – повна концентрація на чемпіонаті. Дякуємо вболівальникам за неймовірну підтримку, ваша енергія означає все!"

Зауважимо, що Максим Таловєров став одним з найкращих гравців своєї команди в грі з Ман Сіті. Нагадаємо, саме український захисник відкрив рахунок у матчі.

Максим Таловєров приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. За цей час українець зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м'ячами.