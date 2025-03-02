Гюндоган може уникнути чистки в Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган може залишитися в команді попри чутки про відхід у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією італійського журналіста, німець близький до продовження контракту з "містянами" до 2026 року. Чинна угода Гюндогана з Сіті завершується влітку 2025 року.

Зауважимо, що Ілкай Гюндоган уперше приєднався до Манчестер Сіті влітку 2016 року за 27 млн євро з Боруссії Дортмунд. У сезоні-2023/2024 німецький півзахисник виступав за Барселону після чого повернувся до "містян" на правах вільного агента.

У нинішньому сезоні Гюндоган зіграв у команді Жузепа Гвардіоли в 38 матчах в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Манчестер Сіті запланував масштабну перебудову у клубі та планує продати вісім гравців улітку. Серед цих футболістів називався й Ілкай Гюндоган.