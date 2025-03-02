Українські шпажистки здобули золото юніорського чемпіонату Європи

Українські шпажистки захистили титул чемпіонок Європи в команді, який триває в турецькій Анталії.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

Збірну України представляли Емілі Конрад, Аліна Дмитрук, Анна Максименко та Валерія Білоус-Гріджак. У непростому поєдинку українки здолали представниць Угорщин (45:41) і принесли Україні восьму нагороду в турецькій Анталії.

Зазначимо, що "синьо-жовті" впевнено пройшли стадію 1/8 фіналу, де розгромили Румунію (45:32). У складному чвертьфіналі перемогли Польщу (45:39), а у півфіналі не залишили шансів Італії (43:33).

Напередодні 17-річна українка Анна Максименко здобула перемогу у фіналі особистих змагань шпажисток.