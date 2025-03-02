Зоря з голами Будківського та Яцика здолала Рух у 19 турі УПЛ

Луганська Зоря обіграла львівський Рух у номінально домашньому матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги, який відбувся у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Зоря вже на 3-й хвилині вийшла вперед. Артем Слесар обігрався в стінку з Пилипом Будківським у штрафному суперника, після чого завдав удару по воротах. Голкіпер відбив удар 20-річного нападника, проте першим на добиванні був 22-річний Олександр Яцик.

Львів'яни після цього мали декілька небезпечних моментів, аби відзначитись та навіть забили гол стараннями Богдана Слюбика. Однак м'яч скасували після перегляду ВАР через фол в процесі атаки.

У другій половині гри Зоря подвоїла перевагу, коли Будківський замкнув головою передачу з лівого флангу від Яцик. М'яч після удару форварда влучив у стійку та відправився у ворота (2:0).

Чемпіонат України – УПЛ

19 тур, 2 березня

Зоря (Луганськ) – Рух (Львів) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 3 Яцик, 2:0 – 74 Будківський

Зоря: 1. Сапутін, 55. Джордан, 21. Башич, 32. Тронтель, 10. Жуніньо (17. Горбач, 81), 6. Попара, 5. Яцик (14. Василець, 77), 22. Мічін (97. Кораблін, 82), 9. Слесар (99. Вакула, 70), 29. Білоцерковець, 28. Будківський (к)

Рух: 23. Ледвій, 92. Слюбик, 29. Дідик (к), 4. Холод, 9. Ременяк (11. Руніч, 75), 93. Роман (7. Климчук, 68), 25. Горін (15. Підгурський, 55), 16. Рябов (73. Лях, 68), 19. Пастух, 8. Карабін, 88. Погорілий (99. Фаал, 46).

Попередження: Горін 44.

Перемога дозволила Зорі набрати 25 балів та обійти Рух у турнірній таблиці, львів'яни з 23 балами посідають сьому місце.

Огляд матчу

Нагадаємо, у першій зустрічі дня Інгулець несподівано обіграв Кривбас.