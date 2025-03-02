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Лижні гонки. Андерссон виграла битву у Йохауг у скіатлоні

Олег Дідух — 2 березня 2025, 16:21
Лижні гонки. Андерссон виграла битву у Йохауг у скіатлоні
Ебба Андерссон
Getty Images

Шведська лижниця Ебба Андерссон виграла скіатлон на 20 км на чемпіонаті світу 2025 року в Тронхеймі. Вона зуміла захистити свій титул дворічної давнини, здобутий у словенській Планіці.

У фінішному спринті Андерссон на лічені міліметри випередила легендарну норвежку Терезу Йохауг. Топ-3 замкнула ще одна представниця Швеції, Йонна Сундлінг, яка у четвер, 27 лютого, виграла спринт. Вона впала за 3,3 км до фінішу разом із норвежкою Хейді Венг, яка фінішувала у підсумку п’ятою.

Поточний лідер загального заліку Кубку світу, американка Джессіка Діггінс, посіла лише 13 місце, програвши переможцеві більше двох хвилин.

Україну в цій гонці представляла одна спортсменка – Єлизавета Напрієнко. Вона до фінішу не дісталася: її зняли як колову.

Підсумкові результати:

У суботу, 1 березня, чоловічий скіатлон виграв Йоханнес Клебо.

Терезе Йохауг Ебба Андерссон Йонна Сундлінг

Терезе Йохауг

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