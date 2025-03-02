Ексгравець Шахтаря близький до продовження контракту з Фіорентиною

Колишній футболіст донецького Шахтаря Додо, який наразі виступає за італійську Фіорентину, близький до продовження контракту з італійським колективом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нова угода буде розрахована до літа 2029 року, в той час, як чинна завершувалась у 2027 році. Фінансові деталі не відомі.

Нагадаємо, Додо перейшов із Шахтаря до Фіорентини влітку 2022 року за 15,4 мільйона євро. У сезоні-2024/25 бразилець зіграв 31 поєдинок за свій клуб та віддав 3 результативні передачі.

Напередодні Фіорентина обіграла Лечче та піднялася на 6 місце турнірної таблиці, маючи 45 очок в активі. У наступному турі "фіалки" зіграють з одним з лідерів чемпіонату, Наполі.